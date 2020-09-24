الافلان يجري تغييرات في عدد من المحافظات واللجان الانتقالية

وقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي قرارات تتضمن تعديلات في تشكيلة مكاتب عدد من المحافظات واللجان الانتقالية.

كما اعلن بيان للحزب على صفحته الرسمية في فايسبوك تعيين رؤساء جدد لست لجان انتقالية للمحافظات.

وقال البيان أن هذه التعيينات تأتي استمرارا لجهود الأمين العام، والمكتب السياسي، في معالجة الاختلالات النظامية السابقة، وتعزيز هياكل الحزب بطاقات وكفاءات، خاصة من فئة الشباب.

وشملت التغييرات المحافظات واللجان الانتقالية لتندوف وبني سليمان وسدراتة وسبدو وورقلة وأم البواقي ومغنية وسور الغزلان والميلية وتلاغ وغرداية وثنية الحد والبويرة وتلمسان وجيجل والعلمة وبرج بوعريريج وسيدي بلعباس وأفلو وسطيف وذراع الميزان والأخضرية.

وتم تعيين رؤساء جدد في اللجان الانتقالية للمحافظات هم على التواي لتندوف محمد يحياوي نافع وبني سليمان سالمي لخضر و بسدراتة منيعي هارون وسبدو بن عيسى جيلالي وبورقلة عطاوات نور الدين ورئيس اللجنة الانتقالية بالنيبة لعين قزام أخمي سيدي محمد.