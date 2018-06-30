“الافلان” ينتخب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني

تم بقاعة المحاضرات رابح بيطاط بالمجلس الشعبي الوطني عملية انتخاب ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني بهياكل الغرفة الثانية للبرلمان.

وتم اختيار النواب تريش عبد الرزاق، الحاج العايب، مساوجة محمد، حليس مراد، نوابا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.

كما تم اختيار النواب، تومي نبيلة ، بن عون عزيزة، سعد الدين أحمد، بن زناتي خيرة، بوحامة فايزة نوابا لرؤساء اللجان البرلمانية.

وتم اختيار النواب مرواني هندية، طيب وسيلة، بوشارب حميد، بوشيخي عبد القادر ومقرري اللجان البرلمانية.

فيما تم التعادل في نتائج انتخاب مقرر اللجنة الخامسة، أين سيكون الاحتكام للقانون في تحديد مقرر اللجنة.

وذلك إما بالأكبر أو بالأصغر سنا بين بن يمينة صورية نهال وأيت أحمد فايزة.

ويعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الأحد في الساعة الثالثة بعد الزوال.

جلسة علنية يخصصها للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس وكذا الإعلان عن تشكيل المجموعات البرلمانية .

وسيقوم نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد تنصيبهم مباشرة بالإشراف على تنصيب اللجان الدائمة الاثنا عشر للمجلس.