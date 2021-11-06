الاقتطاع من رواتب الأساتذة الجامعيين في جوان المقبل

الإجراء يخصّ الأساتذة الذين لم يناقشوا أطروحاتهم بعد

القرار يشمل أيضا الباحثين الذين استفادوا من تربصات في الخارج

الطلبة المعنيون استفادوا من مِنح وتذاكر من دون إتمام أطروحاتهم

‫أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن تأجيل قرار استصدار سندات الاقتطاع المتعلق بطلبة “الدكتوراه” الذين لم ينهوا أطروحاتهم، أين أكد بأن عملية الاقتطاع ستكون في شهر جوان بدلا من 8 نوفمبر الجاري.

‫ويتعلق الأمر بالطلبة والأساتذة الجامعيين المستفيدين من التكوين الإقامي بالخارج، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي وبرنامج “بروفاس”، حيث استفاد 195 منهم من المنحة قصد إكمال أطروحاتهم، لكن وزارة التعليم العالي أعلمتهم باقتطاع مباشر من رواتبهم لإرجاع قيمة التذاكر والمِنح التي استفادوا منها طيلة فترة التربص في الخارج، وهذا بسبب عدم مناقشتهم لرسائل “الدكتوراه” إلى حد اليوم.

وشارك المعنيون الترشيحات للقبول في برنامج التكوين بالخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي، بصفتهم أساتذة باحثون وباحثون دائمون يحضّرون لأطروحة “الدكتوراه”.

‫وفي تلك الفترة، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلمت الطلبة المتفوقين الأوائل في الدفعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، عن تنظيم مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للترشيح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج، ودعت الوزارة، طلبة “الدكتوراه” الذين تتوفر فيهم شروط القبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج، إلى “تقديم ترشيحاتهم لدى المؤسسة الأصلية”.

‫وحددت الوزارة الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلبة المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج، من بينها أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصّل عليها خلال المسار الجامعي، من دون إعادة السنة في نفس مسار التكوين، وألّا يتعدى سن المترشح 27 عاما بالنسبة للحائزين على شهادة “دكتوراه” في الطب، و23 سنة للمتحصلين على شهادة “الليسانس” و25 سنة للحائزين على شهادة “الماستر” وشهادة مهندس الدولة، شهادة مهندس معماري أو شهادة “دكتور بيطري”، دكتور في طب الأسنان، ودكتور في الصيدلة.

‫كما أخضعت الوزارة المترشحين المذكورين لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها أو مسابقة عن طريق دراسة الملفات أو الانتقاء عن طريق لجنة تنشأ لهذا الغرض في حالة توفر فرص جديدة للتعاون بعد فترة تنظيم المسابقة.

‫وحسب القرار، يتم انتقاء الطلبة غير الأجراء الذين هم بصدد تحضير أطروحة “الدكتوراه” بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة، ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات.

‫تجدر الإشارة إلى أنه “تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي بالشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الأصلية”.