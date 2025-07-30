الالتحاق بالمدرسة العليا للمصرفة..بلاغ هام للناجحين في باك 2025

أعلنت المدرسة العليا للمصرفة انه قد تم فتح التسجيلات للحائزين على شهادة البكالوريا بغرض المشاركة في مسابقة الالتحاق بالدفعة السابعة والعشرين للشهادة العليا للدراسات المصرفية.

ومن بين شروط المشاركة أن يكون المترشحون المتمدرسون حاملين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي دورة جوان. 2024-2025 في إحدى الشعب التالية رياضيات، تقني رياضي علوم تجريبية، تسيير واقتصاد.

ومن بين الشروط أن يكون المترشح قد تحصل على معدل عام لا يقل عن 20/15

و أن يكون المترشح. قد تحصل على علامة لا تقل عن 20/14 في مادة الرياضيات.

و أن يكون المترشح قد تحصل على معدل لا يقل عن 20/10 في اللغات الثلاث.

و يبقى الالتحاق النهائي بالمدرسة مشروطا بحصول المترشح على التكفل من طرف المؤسسات التابعة للقطاع المالي. والمصرفي وكذا المؤسسات الاقتصادية.

كما يمكن للمترشحين المقبولين التكفل الذاتي. من خلال دفع مصاريف التكوين من قبل

المترشح نفسه.

و للاشتراك في المسابقة، على المترشحين الذين يستوفون الشروط المذكورة سابقا التسجيل على الموقع عبر رابط التسجيلات www.esb.edu.dz

مع ذكر مركز الامتحان المختار في استمارة التسجيل فيما سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ المسابقة.