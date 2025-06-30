الالتحاق بمدارس أشبال الأمة..بيان هام من وزارة الدفاع الوطني

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن كيفيات وشروط الدخول إلى مدارس “أشبال الأمة” بعنوان السنة الدراسية 2026/2025 بهدف تكوين إطارات نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الالتحاق بمدارس أشبال الأمّة مفتوح لكل التلاميذ و التلميذات الذين تتوفر فيهم بعض الشروط من بينها الجنسية الجزائرية. مولود عام 2010 فما بعد. ومتحصل (ة) على شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025 بمعدل يساوي أو يفوق 20/12، وموجهون نحو شُعبة علوم تكنولوجيا.

وأضاف البيان، أن الالتحاق بمدارس أشبال الأمة يخضع المسابقة الدخول التي تتضمن

فحص طبي، مدعّم باختبار بسيكوتقني. اختبارات في التربية البدنية، اختبارات كتابية في مواد الرياضيات الفيزياء - تكنوله و اللغة العربية.

وعن كيفيات التسجيل، أكد البيان بأنها تتم حصرياً عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيلات الأولية لوزارة الدفاع الوطني وهو: http://preinscription.mdn.dz/cadets.