الالتحاق بالتكوين شبه الطبي..انطلاق التسجيلات بداية من الغد عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة عن افتتاح التسجيلات للمشاركة في المسابقة على أساس الإختبارات للإلتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية بعنوان سنة 2025.

وتخص التسجيلات حاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة لجميع الشعب وغير الحاصلين على شهادة البكالوريا، حيث يمكنهم التسجيل عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة عبر الرابط:

https://formation.sante.gov.dz/

وستنطلق التسجيلات غدا الخميس على الساعة 09 سا00د صباحا، فيما تنتهي يوم الخميس 28 أوت، الساعة 16 سا00د مساءً.

وتتم دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية بداية من يوم الأحد 31 أوت 2025 إلى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

فيما ستسحب استدعاءات المشاركة في المسابقة من طرف المترشحين المقبولين ابتداءً من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى غاية الاثنين 8 سبتمبر 2025.

أما إيدع الطعون بالنسبة للملفات المرفوضة فسيكون ابتداء من يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.

أما تاريخ إجراء المسابقة فقد تم تحديده يوم 20 سبتمبر 2025.