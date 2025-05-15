الامتحانات المدرسية وعيد الأضحى..هذا ما أمر به والي العاصمة

اجتمع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، لمتابعة عدد من الملفات الهامة على غرار. التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى.

و أكد والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، الذي ترأس الاجتماع، على ضرورة تعزيز الجانب اللوجستيكي في مراكز الامتحان والتصحيح لضمان راحة التلاميذ والأساتذ. داعيا إلى التنسيق بين جميعالفاعلين لضمان سير الامتحانات بسلاسة. والسهر على تنظيف محيط المؤسسات التعليمية، والقيام بخرجات دورية مع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة التحضيرات.

وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك، شدد رابحي على أهمية تنظيم نقل الأضاحي من مواقع التجميع إلى نقاط البيع. تجنب البيع العشوائي, واعتماد نقاط بيع مدروسة، وكذا إطلاق حملة تحسيسية لجمع جلود الأضاحي بشكل منظم. بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري.

أما فيما يتعلق بموسم الاصطياف، شدد الوالي على تسريع عمليات التهيئة، بما في ذلك تركيب مضخات المياه، تهيئة أحواض الصرف الصحي، وتجديد الأنابيب.

كما أكد على تهيئة المواقف بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري وتنصيب لافتات توجيهية لضمان سلامة المصطافين، مع إضاءة كافة الشواطئ ليلا. وضمان التزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشربوتهيئة المساحات الخضراء والحدائق. بالإضافة إلى إعداد برنامج ترفيهي وثقافي طيلة موسم الاصطياف.

ولضمان جودة مياه الشواطئ قدمت مديرة البيئة. عرضا لمختلف التحاليل الدورية لمياه الشواطئ للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية.وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة.