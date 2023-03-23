الامتحانات المهنية في قطاع التربية.. الإعلان عن النتائج اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، سيكون اليوم الخميس بداية من الساعة الثانية زولا. وهذا على مستوى جميع مديريات التربية.

كما أوضح بيان وزارة التربية، أن النتائج تخص الامتحانات المهنية للالتحاق برتب الأساتذة المكونين. والأساتذة الرئيسيين ومشرفي التربية ونواب المقتصدين دورة 2022. والتي جرت بتاريخ السبت 21 جانفي 2023.

كما جاء في بيان وزارة التربية “إلى علم جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق برتب الأساتذة المكونين”. و”الأساتذة الرئيسيين ومشرفي التربية ونواب المقتصدين دورة 2022 التي جرت يوم السبت 21 جانفي 2023″. “أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية اليوم الخميس 23 مارس 2023 ابتداء من الساعة الثانية (14:00 سا) زوالا”. و”ذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية”.

الشروع في تكوين الأساتذة المدمجين بقرار من الرئيس في هذا التاريخ

ومن المنتظر أن يتم الشروع في تكوين الأساتذة المدمجين، بداية من 25 مارس إلى غاية 8 أفريل، حسب الرزنامة التي أرسلتها وزارة التربية لجميع المديريات الولائية.

في حين، يستفيد من التكوين الأساتذة المدمجون مؤخرا بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والذي يصل عددهم الى 60 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث.

كما كان رئيس الجمهورية قد أمر في 11 ديسمبر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بإدماج 60 ألف أستاذ.

ودعا الرئيس إلى تشجيع المعلمين والأساتذة على تأدية واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين. وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.