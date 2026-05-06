الامتحانات النهائية..الغش والتأطير البشري: هذا ما أمر به وزير التربية

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم الثلاثاء، من مقر الوزارة بالمرادية. ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وخصصت هذه الندوة لمتابعة استكمال مديريات التربية للتحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة. والوقوف على مستوى تنفيذ الترتيبات التنظيمية والتقنية والبشرية المرتبطة بها. إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي للقطاع.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير التربية، مديري التربية إلى مواصلة التنسيق المحكم والدائم مع السادة الولاة. وكذا مختلف القطاعات الشريكة. مسديا لهذه القطاعات تحية الشكر والعرفان على الجاهزية. والدّعم المقدّم للقطاع قصد توفير جميع الضمانات المتعلقة بتأمين مراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، مع الحرص على تأمين محيط هذه المراكز واتخاذ التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة.

ضرورة تجهيز مراكز احتياطية

كما شدّد الوزير على ضرورة تجهيز مراكز احتياطية بنفس المواصفات والمعايير المعتمدة لمراكز الإجراء، قصد اللجوء إليها عند الاقتضاء. لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الاستثنائية أو الطارئة. بما يضمن استمرارية إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف التنظيمية.

كما شدّد سعداوي، على ضرورة تجهيز مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء. خاصة بالمناطق التي تعرف ارتفاعًا في درجات الحرارة. من أجل استقبال المترشحين وتمكينهم من الراحة بين فترات الاختبارات. في إطار تنظيم محكم يضمن توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.

وفي سياق متصل، نوّه الوزير بالتراجع الذي سجلته حالات الغش في الامتحانات المدرسية الوطنية خلال الدورة الماضية. بفضل الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة. والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين.

كما أكّد على مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مستوى مداخل مراكز الإجراء، وتعزيز تجهيز هذه المراكز بكواشف المعادن. مع تدعيم التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية. من أجل منع إدخال الهواتف النقالة أو أي وسائل اتصال أخرى إلى مراكز الإجراء.

كما أسدى وزير التربية، تعليمات تقضي بتكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية الموجّهة للمترشحين. وأوليائهم عبر مختلف الوسائط الإعلامية وصفحات مديريات التربية. مع اعتماد خطاب تربوي توعوي يركّز على التحسيس بمخاطر مخالفة التنظيم المعتمد داخل مراكز الإجراء. بعيدًا عن أساليب التخويف أو التهويل.

وفيما يتعلق بالتأطير البشري للامتحانات، شدّد سعداوي، على أهمية حسن تنظيم عملية تأطير الامتحانات واستكمال جميع الترتيبات المرتبطة بها. بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات في أحسن الظروف.

وخلال الندوة، استمع الوزير إلى عروض قدّمها عدد من مديري التربية حول مستوى جاهزية ولاياتهم. حيث تم استعراض مختلف التدابير والترتيبات المتخذة ميدانيًا لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية. بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومختلف القطاعات المعنية.

