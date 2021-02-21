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الامتحانات النهائية.. انطلاق عملية تأكيد المعلومات ابتداء من 1 مارس

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الامتحانات النهائية.. انطلاق عملية تأكيد المعلومات ابتداء من 1 مارس
بقلم أسماء.ع

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن عملية مراجعة المعلومات لمترشحي الإمتحانات النهائية الوطنية تنطلق من الفاتح مارس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تأكيد التسجيل وصحة المعلومات الشخصية للمترشحين بدورة 2021، ستكون من 1 الى 15 مارس.

 وأضاف البيان ذاته، أن عملية المراجعة وتأكيد المعلومات ستكون عن طريق المواقع bac.onec.dz، bem.onec.dz، cinq.onec.dz.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فإن عملية التأكيد ستكون عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات الخاصين بامتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط.

وأشارت وزارة التربية، إلى أن على المعنيين تبليغ مديرية التربية التابعين لها بالتصحيحات اللازمة كتابيا قبل 18 مارس، كآخر أجل.

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