الامتحانات النهائية.. سونلغاز تسطر برنامجا خاصا

سطرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله (العاصمة) مخططا خاصا لضمان استمرارية ونوعية التزويد بالتيار الكهربائي. خلال فترة إجراء امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا المزمع إجراؤها بداية شهر جوان المقبل. حسبما أفاد به،هذا الأربعاء، بيان صادر عن ذات المديرية.

كما يتمثل هذا المخطط في ”الصيانة القبلية لجميع المنشآت المزودة لمراكز تحول الكهرباء التابعة للمؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات”. وكذا ”التواصل مع مسؤولي المؤسسات التربوية لصيانة محولاتهم الكهربائية ومعاينة تلك التي تعرف مشاكل تقنية”، حسب ذات المصدر.

وتفيد المديرية بأن المخطط الذي سطرته يتضمن أيضا ”إعداد فرق التدخل في حالة حدوث أي خلل على الشبكة. لضمان السرعة والفعالية لاسترجاع التزويد بالطاقة”.

وفي هذا السياق جندت المديرية ”عدة فرق مستعدة للتدخل السريع والفعال وطوال أيام إجراء الامتحانات لضمان تقديم خدمة نوعية لجميع مراكز الامتحان عبر السبع بلديات التي تغطيها مديرية سيدي عبد الله (غرب العاصمة)”.

كما وضعت المديرية الرقم المختصر (3303) تحت التصرف ”للابلاغ عن أي عطل أو انشغال مهما كان نوعه”.

وتشرف مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله على تسيير شبكة بطول 1989 كم بين توتر منخفض ومتوسط و 1449 مركز تحويل الكهرباء تأتي بالطاقة من 12 منابع كبرى لتوزيع الكهرباء، يذكر البيان.