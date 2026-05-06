الامتحانات النهائية..موسم الاصطياف والحرائق: والي العاصمة يشدد

ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعًا للمجلس التنفيذي، خُصّص جدول أعماله لمناقشة جملة من الملفات الهامة.

في مستهل الاجتماع، استمع الوزير والي العاصمة، إلى عرض حول تقدم التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف 2026. شمل تهيئة الشواطئ والمنافذ المؤدية إليها. وضعية الفضاءات الغابية والحضرية والمسابح. إضافة إلى تعزيز خطوط النقل نحو الشواطئ وتمديد ساعات العمل، ومخطط النظافة والعناية بالمحيط،

وفي هذا الإطار، أكد رابحي، على ضرورة ضبط كافة الجوانب التنظيمية وتسخير كل الإمكانيات لضمان السير الحسن لمختلف العمليات.

كما تم تقديم عرض حول مخطط مكافحة حرائق الغابات، تضمن مختلف الإجراءات الاستباقية. لاسيما صيانة المسالك والخنادق وإنجاز أبراج المراقبة. حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم والجاهزية التامة للتدخل. مع تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية.

وتطرق والي العاصمة، خلال الإجتماع، إلى التحضيرات الخاصة بامتحانات نهاية السنة المدرسية. من خلال عرض مدى تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماع السابق. حيث شدد الوزير على التأكد من جاهزية مراكز الإمتحان. ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجان المعاينة. كما أكد على اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية. لاسيما ما تعلق بالنقل والإطعام بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات.