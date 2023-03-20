الامتحانات النهائية والدخول المدرسي الجديد.. وزير التربية يشدد

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على اختتام أشغال الندوة الوطنية التي تم عقدها لتقييم الثلاثي الثاني. وتحضير الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2022-2023. وكذا ضبط العمليات المرتبطة بتحضير الدخول المدرسي 2023-2024، والتي خصِّصت لتلاوة تقارير أعمال الورشات الأربع التي اشتغلت لمدة يومين كاملين.

كما شدد وزير التربية، على وجوب ضبط كل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023. ومعاينة مدى جاهزية ووظيفية مراكز الإجراء وتوفير جميع الشروط اللازمة لاجتياز المترشحين للامتحانات في ظروف حسنة.

كما كلّف بلعابد، رؤساء الورشات الأربع، بالإشراف على لجان وطنية في نفس المواضيع المدرجة في الندوة. أين تمكن مهمتها متابعة تنفيذ مخرجات كل ورشة، وتذليل الصعوبات إن وجدت، ورفع تقارير دورية إليه. لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة.

في حين، أمر ببذل المزيد من الجهد قصد توفير جميع الظروف التي تسمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح بتحسين طرق التسيير. وتطوير نظام الحكامة في تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية من خلال تعزيز المجهودات. الهادفة إلى ضمان الشفافية وجودة الأداء وترشيد النفقات وجعل التسيير الرقمي ممارسة يومية في كل المصالح البيداغوجية والإدارية.

لسلامة التلاميذ أمام المدارس.. وزير التربية يأمر بأخذ الحيطة والحذر

وأمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمباشرة عمليات تحسيسية لفائدة التلاميذ بإشراك أوليائهم. وهذ من أجل أخذ كل تدابير الحيطة والحذر للمحافظة على سلامة الأبناء.

كما دعا بلعابد خلال ترأسه، الخميس الماضي، ندوة وطنية عن بعد، الفاعلين في قطاع التربية، إلى الانخراط في مسعى يجعل من الأولياء شريكا فعليا في أمن وسلامة التلاميذ. بمحيط المؤسسات التعليمية وجوارها، بشكل يضمن تأمين اليقظة الجماعية. ويجعل من كل وليّ حاضر بمحيط المدرسة معنيا أخلاقيا وتضامنيا بسلامة جميع التلاميذ.

في حين، ترأّس وزير التربية الوطنية، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصّصت لإسداء التعليمات والتوجيهات الواجب التقيّد بها. ومتابعة مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد المالية والمادية والبشرية. وكذلك التجهيزات والهياكل ومختلف عمليات الدعم المدرسي. والتي تشكّل المحاور الكبرى للدخول المدرسي 2023-2024.