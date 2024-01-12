الامين العام لجامعة الدول العربية يتباحث الازمة في السودان مع لعمامرة

إستقبل أحمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية أمس رمطان لعمامرة مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان.

وخلال اللقاء هنأ ابوالغيط لعمامرة على توليه منصبه مؤكداً على ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كافة الأطراف من أجل محاولة التوصل الي حلحلة للأزمة السودانية.

وحسب جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة فقد أكد ابوالغيط على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الازمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في اسرع وقت والحفاظ علي ارواح السودانيين ووحدة اراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية و ايضا اطلاق حوار وطني سوداني شامل.

ومن جهته أعرب لعمامرة عن تفهمه الكامل لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية.

كما أطلع لعمامرة الامين العام على رؤيته للتكليف المنوط به والذي يتمحور حول تحقيق اهداف تقريب وجهات النظر بين الاطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية او عسكرية بهدف وقف اطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لانقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها.