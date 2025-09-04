الامين العام لمنطقة زليكاف: يجب توحيد جهود دول الاتحاد الإفريقي لبناء سوق داخلية قوية

دعا الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وامكيلي مين، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. الى توحيد جهود دول الاتحاد الإفريقي لبناء سوق داخلية قوية من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية.من أجل تعزيز القدرة على الصمود وحماية المصالح المشتركة تجاه التحديات الراهنة على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة القاها في مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي تجري تحت إشراف رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، بحضور قادة الدول و رؤساء الوفود المشاركة.

وفي هذا الاطار،اكد مين “ان السياق العالمي الحالي يتسم بعدم اليقين في المبادلات التجارية وتصاعد النزعة القومية الاقتصادية وحماية الاستثمارات. مما يجبرنا على العمل بالوحدة والعزم والسرعة لبناء سوق داخلية قوية. عبر الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. لتعزيز قدرات القارة الافريقية على الصمود وحماية مصالحها المشتركة”.

وفي نفس السياق، ابرز الامين العام ل”زليكاف” أن القارة تواجه عدة رهانات و تحديات تستوجب التسريع. في وتيرة إزالة الحواجز البينية أمام التجارة والاستثمار.

كما أشار الى التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية. بشكل خاص في مجال النقل،مما يستدعي، حسبه، تنفيذ السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي. إضافة إلى الإسراع في نشر أدوات الدعم مثل صندوق التكيف مع زليكاف. الذي سيتم إطلاقه في الجزائر خلال الأيام المقبلة. فضلا عن تعبئة الاستثمارات الإفريقية. لإنجاز البنى التحتية. وشبكات النقل واللوجستيات.

واعتبر ان هذه التحديات في متناول الدول الافريقية،مستندا الى النتائج الاخيرة المحققة في مجال التجارة البينية الإفريقية التي شهدت انتعاشا قويا سنة 2024. حيث فاقت 220 مليار دولار, بزيادة قدرها 12,5 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

واضاف أن هذا الانتعاش في المبادلات التجارية البينية الإفريقية تجسد ايضا من خلال تغيير تدريجي في تركيبة التجارة الإفريقية.مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في تسويق السلع المصنعة مثل السيارات.والمنتجات الغذائية المحولة.والمواد الكيميائية والإلكترونيات. مبرزا ان هذا التحول يمثل “انتقال القارة الافريقية من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد أكثر تصنيعا”.

واعتبر أن هذا المسار يجب أن يدعم بمزيد من الإصلاحات. خاصة في مجالات البنية التحتية للنقل والقطاع الصناعي. وكذلك من خلال اعتماد بروتوكولات اقتصادية مثل بروتوكول التجارة الرقمية, مؤكدا أن استغلال إمكانات الاقتصاد الرقمي الإفريقي قد يتيح خلق فرص العمل للشباب الإفريقي.