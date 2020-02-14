“الانباف” تقرر الإحتجاج يوم 26 فيفري الجاري

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في يوم احتجاجي ووقفة امام وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري.

وقال بيان “الانباف” بعد اجتماع الدولة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة أمس بالبليدة ، قررت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين يوم إحتجاجي في كامل المؤسسات التربوية وطنيا مع وقفة وطنية أمام وزارة التربية الوطنية متبوعة بمسيرة إلى العاصمة.

وطالب البيان باصلاح المنظومة التربوية باشراك اهل القطاع خاصة في المرحلة الابتدائية.

كما طالب بوضع قانون اساسي للتربية يحقق استقلالية عن الوظيفة العمومية واعادة النظر في الرواتب ومنح الاساتذة.

واسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شروط السن والاستجابة استعجالا لمطالب اساتذة الطور الابتدائي المشروعة.

ومن مطالب الاتحاد ايجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية للاسلاك المشتركة وتفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية.

كما طالب الاتحاد بتمكين المربي من حصص سكنية خاصة وتحيين منح المناطق ونحة الاوراس باعتماد الاجر الرئيسي الجديد.

ومراجعة تاريخ الدخول والخروج الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب ومراجعة القانون 14/90 الخاص بممارسة الحق النقابي، وحمل البيان وزارة التربية الوطنية والحكومة لما آلت اليه الاوضاع.