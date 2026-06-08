الانتخابات التشريعية..الوقوف على مدى جاهزية هياكل فضاءات احتضان الحملة الانتخابية

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن، الخرجات الميدانية والزيارات التفقدية الرامية إلى متابعة التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2 جويلية.

وفي هذا الإطار، شملت المعاينات الميدانية القاعات والفضاءات المخصصة لاحتضان نشاطات الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية. إلى جانب مراكز التصويت ومكاتب الاقتراع. حيث تم الوقوف على مدى جاهزية الهياكل المعنية، ومتابعة عمليات تجهيزها بمختلف الوسائل والعتاد الانتخابي. وكذا التأكد من توفر كافة الشروط اللوجيستية الكفيلة بضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

كما تم خلال هذه الخرجات متابعة وتيرة استكمال الترتيبات اللوجيستية اللازمة، مع التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة. وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الوطني.

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