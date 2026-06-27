الانتخابات التشريعية.. انطلاق عملية تصويت الجالية الوطنية بالخارج

انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع للتشريعيات في أول أيام التصويت بالخارج، حيث سيختار أكثر من 800 ألف ناخب جزائري بالخارج ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وتمتد عملية التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من 27 جوان إلى 2 جويلية عبر المراكز الدبلوماسية. والقنصلية الجزائرية بالخارج، خصصت لها 439 مكتباً موزعين عبر 129 مركزاً انتخابياً.

وحسب إحصائيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فإن تعداد الهيئة الناخبة في الخارج يبلغ 845285. ناخباً موزعين على ثماني مناطق جغرافية عبر العالم في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا والمشرق العربي. حيث سيختار الناخبون الجزائريون في الخارج ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني من 66 قائمة مترشحة تمثل أحزاباً سياسية وقوائم مستقلة، يتنافسون على 12 مقعدا بعد إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية.

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