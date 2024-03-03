الانتخابات التمهيدية الجمهورية بأمريكا.. ترامب يفوز في ولايتين جديدتين

فاز دونالد ترامب، يوم السبت، بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري في ولايتين أمريكيتين جديدتين، ميسوري وميشيغان.

وقد فاز الرئيس السابق بجميع الانتخابات التمهيدية التي تم تنظيمها حتى الآن. ويقترب من الترشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ففي ميسوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته نيكي هيلي بفوزه بجميع المؤتمرات الحزبية التي نظمت في الولاية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي ميشيغان، فاز ترامب بأصوات المندوبين الـ 39 المنتخبين خلال مؤتمر حزبي ضم حوالي 2000 ناشط، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وفي وقت سابق من الأسبوع، فاز الرئيس السابق بالفعل بمندوبي ميشيغان الستة عشر المتبقين، الذين تم تحديدهم في الانتخابات التمهيدية.

وصوت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي أيداهو يوم السبت أيضا لتسمية مرشحهم لكن النتيجة لم تعلن على الفور.

وكانت صناديق الاقتراع التي أجريت في ميسوري وميشيغان وأيداهو عبارة عن انتخابات داخلية هجينة بقواعد مختلفة. عكست في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من نفوذ دونالد ترامب.