الانتقادات تلاحق بن سبعيني

انتقدت تقارير صحفية ألمانية، المستويات التي بات يقدمها الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، رفقة ناديه الألماني، بوروسيا مونشنغلادباخ.

وأفاد موقع “كومينيو” الألماني، بأن بن سبعيني. كان خلال مرحلة ذهاب الموسم الحالي، أحد أبرز الهدافين في الدوري الألماني. غير أن مستواه تراجع بشكل رهيب، منذ فترة التوقف الشتوي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن تراجع مستوى الظهير الأيسر للخضر، الذي غاب عن آخر لقائين لعبها غلادباخ بداعي العقوبة، تسبب في تراجع قيمته التسويقية، من 10 ملايين إلى 6 ملايين أورو.

وفي الأخير، أبرز المصدر ذاته. بأن بن سبعيني، المرشح لاستعادة مكانته في غلادباخ، بمناسبة استئناف المنافسة بعد فترة التوقف الدولي، سيسعى جاهدا لبعث مشواره من جديد، لاسيما وأنه سيكون استثمار جيد، وهو المتواجد في نهاية عقده.