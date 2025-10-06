الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع.. نوال عبد اللطيف تترأس اجتماعا هاما

ترأست اليوم الاثنين البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال نحو الجامعة 4.0، اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر عن بُعد بمشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات الإسبانية. ومسؤولي كرسي اليونسكو بجامعة لا ريوخا.

وقد خُصص اللقاء لبحث خطة العمل المشتركة بين الطرفين، ضِمن محاور الانتقال الرئيسية التعليم 4.0، البحث العلمي 4.0، الجودة 4.0، إلى جانب تطوير برامج ماستر مشتركة وتعزيز التعلم المفتوح.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لترسيخ أسس الجامعة 4.0 القائمة على الابتكار. الرقمنة، الذكاء الاصطناعي والانفتاح على الشراكات الدولية.

وقد أفضت المناقشات إلى تحديد محاور التعاون، تشمل الذكاء الاصطناعي، التعليم المفتوح، عروض الماستر المزدوجة و تبادل الخبرات. وبناء القدرات البيداغوجية والرقمية، فضلًا عن تطوير البحث العلمي المشترك وفقًا للمعايير الأكاديمية العالمية.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة الجامعية. الجزائرية وتعزيز مكانتها. ضمن فضاء التعليم العالي والبحث العلمي الدولي.