الانتهاء من تصوير مسلسل ” الرايس قورصو “.. ونحو الدوبلاج للهجة السورية والمصرية

انتهى المخرج عادل أديب من تصوير آخر مشاهد المسلسل الجزائري “الرايس قورصو” والذي يعد أكبر إنتاج في تاريخ الدراما الجزائرية.

المسلسل تم تصويره في ديكورات وملابس المسلسل التركي “حريم السلطان”، وفي عدد من المدن التركية.

أحداث المسلسل تدور في إطار تاريخي كوميدي عن قرصان ومملكة قديمة وصراع على الحكم ومغامرات مبهرة.

من خلال العديد من الأحداث، والتي انتزعت ضحكات الفريق التقني أثناء التصوير.

هذا وقد تم إطلاق الإعلان الترويجي للمسلسل على الأنترنت من خلال الشركة المنتجة ناينتي فور فيجن ” Ninty 4 Vision “.

حيث تجاوز المليون مشاهدة خلال أول يوم،وتم بيع المسلسل لقناة النهار الجزائرية، والذي سوف يعرض على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

وسط استحسان كبير من العديد من الموزعين العرب وتلقى الشركة المنتجة لعروض كثيرة لشراء حقوق المسلسل وعرضه على قنوات أخرى.

وعلى مواقع ترفيهية مشفرة ومدفوعة ويجري المفاضلة بينهم حاليا والتحضير لعملية الدوبلاج للهجة السورية واللهجة المصرية.

من جهته تلقى المخرج عادل أديب تهنئة الكثير من الفنانين والموزعين ومديري القنوات على جودة الصورة.

والتي وصفوها بالعالمية بعدما شاهدوا الإعلان الترويجي للمسلسل على الأنترنت.

ومنهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم والفنانة صابرين والمنتج طارق نور والمنتج صادق الصباح.

والعديد من الموزعين والمخرجين من الوطن العربي من الإمارات والسعودية ولبنان.

الرايس قورصو بطولة مجموعة من أكبر نجوم الدراما والكوميديا في الجزائر.

ويأتي على رأسهم النجم صالح أوقروت،والنجوم سيد احمد أقومي وعادل شيخ ومليكة بلباي وبلاحة بن زيان وايمان نوال والهادي طير.

كذلك باراكودا وعلي شارف وعبد الباسط بن خليفة ويحيي بن عبد الله ومحمد يابدري وابراهيم ايربان وموني بوعلام.

بالإضافة إلى محمد بن داود وسوهي واحمد دهام ومحمد جوهري ومحمد ادار وعمار سنيقري ومحمد ينينه ووسيلة عريج.

ونضال الجزائرية وعلاوة زرماني وعديل طرباجي ويوسف حبوش وسعاد سبكي.