أعلن وير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن الانتهاء من عملية إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة. وجاءت هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على اختتام أشغال الملتقى حول تحضير امتحان تقييم مكتسبات نهاية التعليم الابتدائي أوضح بلعابد “تم أمس الأربعاء الانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 62 ألف، أغلبهم في التعليم الابتدائي، وهذا طبقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء”.

هذا واشاد الوزير بالمناسبة “الجهود التي بذلها إطارات وزارة التربية على المستويين الوطني والمحلي وكذا كل الدوائر الوزارية التي رافقت العملية”، خاصا بالذكر “وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي قامت بعملها بالتنسيق الدقيق والاشراف المباشر للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان”.