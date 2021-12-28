الاندية الجزائرية تتعرّف اليوم على منافسيها في رابطة الأبطال والكاف

تتعرف الاندية الجزائرية اليوم على منافسيها في رابطة الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي. خلال القرعة التي ستجرى في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

و سيكون كل من شباب بلوزداد ووفاق سطيف المشاركين في منافسة “التشامبينزليغ” على موعد مع التعرف على هوية المنافسين. بعد التأهل إلى دور المجموعات. رفقة كل من نادي الأهلي من مصر، الهلال من السودان.المريخ من السودان، أمازولو من جنوب إفريقيا، شباب بلوزداد من الجزائر. الترجي من تونس. وفاق سطيف من الجزائر، نجم الساحلي من تونس، هورويا من غينيا، جوانينج غالاسكي من بوتسوانا، ماميلودي صانداوز من جنوب إفريقيا، بتو أتليتيكو من انغولا، الرجاء من المغرب، ساغرادا إسبيرانغا من أنغولا، الوداد من المغرب، الزمالك من مصر.

إلى جانب ذلك،سيتعرّف كل من شبيبة الساورة وشببية القبائل على الأندية المشاركة في نفس الدور. والأمر يتعلّق بكل من أهلي طرابلس من ليبيا، اوتوهو من الكونغو، أسيك ميموزا من كوت ديفوار، نادي الصفاقسي من تونس، أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا، الأهرامات من مصر، أبركان أر أس من المغرب، سيمبا من تنزانيا. تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديموقراطية. الدرك الوطني من أو أس من النيجر، زاناكو من زامبيا، الإتحاد من ليبيا، إنيمبا من نيجيريا، الفهود الملكية من إيستونيا.

يذكر، أن الجولة الأولى من دوري المجموعات ستلعب يوم 11 إلى 12 فيفري.

كما سيشارك في مرحلة المجموعات بالبطولتين 16 فريقا. سيتم تقسيمهم على أربع مجموعات ليتأهل ثمانية فرق إلى الدور الربع النهائي.