الانستغراموز نهلة tv: القضية الفلسطينية “تربينا عليها”

قالت المؤثرة على الانستغرام ” نهلة” أن القضية الفلسطينة هي قضية “تربينا عليها” منذ الصغر. مشيرة إلى أن الجزائري، لا ولا يمكن ان يخون هذه القضية التي تسري في دمائنا.

وقالت نهلة في تصريح خصت به “النهار أون لاين”على هامش تغطية المسيرة بالجزائر العاصمة. أن ما حدث في فلسطين هو أمر غير معقول. والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينة هو واجب إنساني بالدرجة الأولى. نظرا لبشاعة الصور التي رسمها العدو في غزة الجريحة.

هذا وعرفت المسيرة مشاركة مختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب وشيوخ، معبرين بصوت واحد أن القضية الفلسطينية هي قضية كل جزائري.

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