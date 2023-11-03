الانطلاق الرسمي لعلامة chery الخميس المقبل وهذا موعد الإعلان عن أسعارها

سيتم الانطلاق الرسمي لعلامة شيري الصينية يوم الخميس 9 نوفمبر، حسب المعلومات الحصرية التي تحصلت عليها النهار أونلاين.

وحسب ذات المصادر، فإن أسعار السيارات الجديدة سيتم الكشف عنها بالتفصيل خلال انطلاق عملية التسويق.

وقد وصلت أمس الخميس أول دفعة سيارات من علامة شيري الصينية إلى ميناء جيجل، في انتظار الانطلاق الفعلي للعلامة.

وتتوفر مجموعة “شيري”، CHERY ALGERIE ، التي نشرتها في واجهة موقعها الرسمي، على 6 سيارات عصرية.

وتم تطوير السيارات حسب المعايير الدولية، وبتصميم فاخر.

ويتعلق الأمر بكل من تيغو8 برو، وتيغو 7 برو، تيغو4 برو، تيغو2 برو، اريزو5، اريزو8.