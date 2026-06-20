الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

نظم كل من مجمع سونلغاز، والوكالة الوطنية لترقية وترشيد إستعمال الطاقة(APRUE) ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG)، يوم الخميس، أشغال الورشة التحسيسية حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الإدارات العمومية.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، تم عقد أشغال الورشة، بمقر المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان. بمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الفاعلة بقطاع الطاقة و بحضور ممثلي جمعيات حماية المستهلك.

وتندرج هذه الورشة في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، والتي أشرف على إطلاقها الرسمي وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال. تحت شعار:”ترشيد طاقتنا… ضمان لمستقبلنا”.

وخلال هذه الورشة قدّم إطارات مجمّع سونلغاز، مداخلة بعنوان: “الوسائل المسخرة لتلبية الطلب الوطني على الطاقة خلال صيف 2026”. تم من خلالها استعراض مختلف الإمكانيات والإجراءات التي سخرتها الشركة. لضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية والاستجابة للطلب المتزايد خلال الفترة الصيفية.

كما تضمن البرنامج مداخلة ثانية من تقديم لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) بعنوان: “تحليل استهلاك الكهرباء المرتبط باستخدام أجهزة التكييف: الوضعية الراهنة والاتجاهات”. تم خلالها عرض واقع الاستهلاك الكهربائي الناجم عن الاستعمال المكثف للتكييف معتسليطالضوءعلىاستهلاك الإدارات العمومية. مع تقديم مؤشرات وتوقعات حول تطور الطلب خلال الفترات المقبلة.

أما المداخلة الثالثة، التي قدمتها الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة (APRUE). فقد تناولت موضوع:”النجاعة والرصانة الطاقوية في المباني العمومية: الإدارة العمومية كنموذج يحتذى به”. والتي سلطت الضوء على أهمية اعتماد تدابير النجاعة الطاقوية داخل المرافق العمومية وترسيخ ثقافة الاستهلاك العقلاني للطاقة.

واختتمت أشغال الورشة بحصة للنقاش وتبادل الآراء بين المشاركين، وشكلت الورشة فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع. ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقوية وترسيخ ثقافة الترشيد في استهلاك الكهرباء بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطاقوية الوطنية.