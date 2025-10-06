أشرف اليوم الإثنين، والي ولاية خنشلة، رفقة المدير الفرعي للإعلام بالمديرية العامة، نسيم برناوي، ممثلا عن المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية أنسيغة.

وحسب مصالح ولاية خنشلة، جرى ذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، نائب مجلس الأمة، أعضاء اللجنة الأمنية. السلطات المحلية، الإطارات المركزية والمحلية للحماية المدنية، الأسرة الثورية والأسرة الإعلامية.

وأشارت ذات المصالح، أنه بعد الاستماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم والاستماع للنشيد الوطني. ألقى المدير الفرعي للإعلام بالمديرية العامة كلمة أبرز من خلالها مجهودات الدولة في رفع مستوى الجاهزية. وأهمية الحملات التوعوية للحد من مختلف المخاطر بما فيها مخاطر موسم الشتاء على غرار الاختناق بغاز أحادي الكربون ، الفيضانات وحوادث المرور.

وفي كلمة للوالي، ثمن هذا الأخير من خلالها الجهود المبذولة من طرف أعوان الحماية المدنية في حماية الأشخاص و الممتلكات. معلنا في آخر كلمته عن الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء.

كما قام الوالي رفقة نائب المدير العام للحماية المدنية والوفد المرافق على هامش إعطاء إشارة الانطلاق، بتفقد الوحدة الرئيسية للولاية. حيث تم الوقوف على العتاد والوسائل العملياتية للتدخل واستعراض لفرق التدخل.

