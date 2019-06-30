الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي بقسنطينة

أشرف اليوم الأحد، الامين العام لولاية قسنطينة، السعيد أخروف، نيابة عن الوالي، على اعطاء اشارة الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس، للموسم الفلاحي 2020/2019 بمزرعة بني مستينة، ببلدية ديدوش مراد.

وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة بالولاية، أزيد من 90 ألف هكتار، منها أزيد من 20 ألف هكتار قمح لين، و 61 ألف هكتار قمح صلب.

حيث وفرت الولاية كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الحملة، منها توفير 411 حاصدة .