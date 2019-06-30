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الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي بقسنطينة

أخبار الجزائر
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الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي بقسنطينة
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم الأحد، الامين العام لولاية قسنطينة، السعيد أخروف، نيابة عن الوالي، على اعطاء اشارة الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس، للموسم الفلاحي 2020/2019 بمزرعة بني مستينة، ببلدية ديدوش مراد.

وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة بالولاية، أزيد من 90 ألف هكتار، منها أزيد من 20 ألف هكتار قمح لين، و 61 ألف هكتار قمح صلب.

حيث وفرت الولاية كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الحملة، منها توفير 411 حاصدة .

هذا و تتوقع المصالح الفلاحية للولاية بتحقيق اإتاج جيد هذا الموسم، يفوق 2 مليون قنطار من الحبوب .


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