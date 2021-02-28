الانطلاق الفعلي لديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية في المنيعة

اجتمع، اليوم الأحد، كل من مجلس إدارة ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ويعتبر اجتماع الديوان ووزارة الفلاحة، الأول منذ تأسيسه في 22 سبتمبر السنة الماضية.

ويعتبر الإجتماع إنطلاق فعلي لديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، والذي سيكون مقره بولاية المنيعة.

وكان عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أشرف جانفي الماضي على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مقر الديوان بالمنيعة.

واتخذ وزير الفلاحة القرار نزولا عند مطلب سكان المنيعة بالاحتفاظ بالمقر المؤقت للديوان بالمنيعة وإلغاء المقر المؤقت بغرداية.

وشدد الوزير على ضرورة التسريع في بناء المقر الاصلي للديوان في اقرب وقت بعد وضع حجر الاساس.

وسيكون الديوان الذي أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ ب22 سبتمبر 2020 أداة فعلية لتسهيل الاستثمار.

كما سيشجع ويرافق حاملي المشاريع المهيكلة، بحيث سيزود بشباك موحد الذي سيلعب دور المنسق بين مختلف الإدارات المعنية بالاستثمار الفلاحي.

وأضاف البيان، أنه في انتظار إستكمال بناء مقر الديوان، سيتم وضع تحت تصرف المستثمرين ملحقة إدارية مؤقتة.