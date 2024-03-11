الانطلاق في أشغال فتح منجم الفوسفات المدمج بتبسة أكتوبر القادم

كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الانطلاق في أشغال فتح منجم الفوسفات المدمج بولاية تبسة في أكتوبر القادم.

وقال الوزير، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسها، قراش توفيق. وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن القطاع يولي أهمية قصوى لتطوير المناجم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، كما يعمل على”إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد. وخلق الآلاف من مناصب الشغل، ومنها مشروع الفوسفات المدمج بتبسة والذي سيتم “الانطلاق في أشغال فتح منجمه في أكتوبر 2024. من طرف مجمع سونارام مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الأثرية الموجودة على مستوى المنجم”.

كما تطرق الوزير إلى مشروع الزنك بواد أميزور ببجاية، والذي سيكون الانطلاق في بناء منجمه في أفريل القادم. فضلا عن مشروع الحديد الضخم بغارا جبيلات، و الذي تم إطلاقه نهاية نوفمبر على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026.

من جهة أخرى، ذكر عرقاب، ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة بأنواعها، مشيرا إلى أن قطاعه يساهم، أيضا، في تعزيز الأمن المائي. للبلاد عن طريق استغلال 11 وحدة تصفية لمياه البحر عن طريق الشراكة، وثلاثة بالاستغلال المباشر لسوناطراك.

كما نوه الوزير، بالمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الجزائر على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الطاقوية. لافتا إلى أهمية مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا. والتي انبثقت على إثرها “قرارات سيادية جسدت في إعلان الجزائر”.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس إعلان الجزائر خطوة ناجحة في طريق الاستقرار الطاقوي. على المستوى العالمي، ومكسبا للصناعة الغازية في العالم، وخطوة تكرس دور المنتدى كقوة في السوق.

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