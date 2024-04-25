الانطلاق في استغلال المرجان الأحمر بداية السداسي الثاني من سنة 2024

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل تقدم كبير في ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر، وتعمل الوزارة على أن يكون الانطلاق في الاستغلال بداية السداسي الثاني من سنة 2024.

وأوضح الوزير خلال ترأسه لقاءًا وطنياً تقييمياً لحصيلة نشاطات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، بحضور إطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي. أن وزارته تعمل على الإنطلاق في استغلال المرجان الأحمر بداية السداسي الثاني من سنة 2024.

كما أكد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي عناية كبيرة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها والتي تسمح له بالمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني. وتعزيز السيادة والأمن الغذائي للبلاد. حيث خصه بمجموعة من الحوافز التي سيكون لها الأثر الكبير في تنميته و تطويره. لاسيما ما تعلق بالترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، الترخيص باستيراد المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الانتاجية. استفادة ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري و خارجها. تحفيزات جبائية لنشاطات تربية المائيات كان أخرها التحفيزات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي (التيلابيا) مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل. توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين.

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