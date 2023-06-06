الانطلاق في تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات قريبا جدا

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن تجنيد كافة الوسائل لدعم الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات الأخيرة. وهذا في أسرع وقت ممكن من أجل مواصلة أنشطتهم في ظروف جيدة.

كما أشار بيان وزارة الفلاحة، إلى أن القرار جاء بناء على تعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية. أين تعمل كل اللجان المحلية والتي تشرف على حصر الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الأخيرة. من خلال تقييم الحالات التي تم تحديدها على مستوى الولايات.