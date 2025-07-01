الانطلاق في توزيع أكثر من 192 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

أعطى وزير السكن والعمران والمدينةن محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، إشارة، إنطلاق توزيع السكنات. بمختلف الصيغ بمناسبة الذكرى الـ63 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية.

وكشف وزير السكن، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية الجلفة، عن توزيع 192318 ألف وحدة سكنية، بمختلف الصيغ وموزعة عبر كامل التراب الوطني. مشيرا إلى أنها هذه السكنات موجهة للفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط. مضيفا أن الأمر يؤكد على ثبات السياسية الاجتماعية للدولة.

وقال وزير السكن أن التحول العمراني الذي ستعرفه الجزائر ليس معزولا عن الرؤي الوطنية الأوسع.

وأشار بلعريبي، إلى أن قطاع السكن أصبح فاعلا أساسيا في تحريك الاقتصاد الوطني

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