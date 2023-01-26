أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الانطلاق في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة بداية من شهر جانفي الجاري.

ويأتي ذلك، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمن رفع قيمة منحة البطالة من 13.000 دج إلى 15.000 دج شهريا.

كما تؤكد وزارة العمل أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستقوم بصب المستحقات في تاريخها المعتاد، أي 28 من كل شهر.

تجدر الإشارة إلى أن استحداث منحة البطالة جاء بقرار من رئيس الجمهورية تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة.

ويأتي ذلك، في إطار دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل وضمان أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال دخل يضمن تغطية احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.