الاهتمامات بخدمات حاج موسى تتصاعد في آخر أيام الميركاتو

رشّحت تقارير صحفية فرنسية، اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لمغادرة ناديه فينورد الهولندي، شهر جانفي الجاري.

وأكد الصحفي الفرنسي سانتي أونا، في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس”. أن العديد من الأندية الأوروبية، أبدت اهتمامها بخدمات لاعب “الخضر”.

ولم يكشف الصحفي المختص في سوق انتقالات اللاعبين. عن هوية الفرق الراغبة في ضم حاج موسى، إلا أنه أبرز في المقابل، بأن مستقبل الدولي الجزائري، مرتبط بقرار مسؤولي فينورد.

ويختتم الميركاتو الشتوي، في مختلف البطولات الأوروبية، يوم الاثنين القادم، إلا أن المعطيات الأولية. تؤكد أن الفريق الهولندي لن يفرط في خدمات حاج موسى، على الأقل إلى نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن صاحب الـ 23 ربيعا، والمرتبط بفينورد بعقد إلى جوان 2030. يعتبر أحد نجوم النادي الهولندي، وهو الذي شارك هذا الموسم في 26 مباراة بجميع المسابقات ساهم خلالها بـ 14 هدفا، سجل منها 9 وصنع 5 آخرين.