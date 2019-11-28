“الايجيتيا” يدعو إلى مسيرة السبت المقبل للرد على البرلمان الأوروبي

دعى الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مسيرة يوم السبت المقبل لإدانة تدخل البرلمان الأوروبي والتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الجزائري.

وقال الإتحاد العم للعمال الجزائريين في بيان له اليوم، أن هذه المسيرة تشكل تعبيرا من الشعب الجزائري عن رفضه أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر.

مؤكدا دعمه لكل حل السلمي للمشاكل السياسية للبلاد، وقال ان الشعب الجزائري هو الوحديد الذي يقرر في بلاده، وفق ترتيبات يحددها بكل إستقلالية الشعب ، من خلال اجندات وطنية و سيادية.

ودعى الإتحاد كل العمال إلى المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بكل حرية وديموقراطية، وقال انه لن يكون لجنة مساندة لأي من المترشحيين للرئاسيات.