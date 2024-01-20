الايفواريون يُفضلون الخطوط الجوية الجزائرية في تنقلاتهم

قام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، بزيارة مجاملة إلى مسافري الرحلة الدولية “الجزائر-ابيجان”.

وجاءت هذه الزيارة، في إطار إستراتيجية تعزيز التواصل والتقرب من ركاب الجوية الجزائرية، ومعرفة انطباعاتهم.

وجمع المدير العام، حوار صريح ومباشر مع جل الركاب حول ظروف السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية، والخدامات المقدمة.

واستحسن الايفواريون المبادرة وقدموا شرح وافي وكافي عن الامتيازات التي تجعلهم يفضلون إختيار الجوية الجزائرية لتنقل من الساحل العاج إلى أوروبا أو العكس مرورا بالجزائر.

وتقوم الخطوط الجوية الجزائرية بـ3 رحلات أسبوعية بين الجزائر وابيجان لتعزيز التواجد والتموقع في القارة السمراء.