الايقاع بالمتورط في إختطاف شاب وتعذيبه بالبليدة في وهران

كان بصدد الابحار سرا نحو الضفة الأخرى

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني من احباط محاولة ابحار سري لشخص متورط في عدة عمليات إجرامية ومحل امرين بالقبض على مستوى منطقة كناستال بوهران.

الموقوف البالغ من العمر 38 سنة والذي تم الإطاحة به أمس بوهران بينما كان بصدد الابحار سرا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من إحدى شواطئ الولاية أفضت التحقيقات معه إلى تحديد هويته اين تبين انه كان محل بحث بعد صدور في حقه امرين بالقبض عقب تورطه الشهر الماضي في اختطاف الشاب ايمن بينما كان متوجها لشراء بعض الأغراض لعائلته حيث اغمي عليه بعدما قام بضربه على مستوى الراس حسب تصريحاته لقناة النهار قبل نقله الى مكان مجهول ببلدية العفرون ولاية البليدة وتكبيله وتسليط عليه شتى انواع التعذيب والتنكيل.

علما ان قضية الشاب ايمن لقيت تعاطفا كبيرا من قبل المواطنين على المستوى الوطني بعد بث تفاصيل عملية اختطافه وتعذيبه من قبل جاره المعروف بجرائمه بالمنطقة ومان محل بحث من قبل الجهات الأمنية قبل الايقاع به بوهران بينما كان يحاول الحرقة الي الضفة الأخرى.