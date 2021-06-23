الايقاع بسارقي خزانة مجوهرات من منزل بالسانية في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك السانية بوهران من الإيقاع بمتورطين في السطو على خزانة حديدية تحوي مجوهرات من منزل أثناء غياب أصحابه.

العملية النوعية لذات العناصر تعود الى ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة مساء أين تقدمت الضحية المدعوة (ق.ي) الى فرقة الدرك الوطني بالسانيا. للابلاغ عن شكوى تفيد بتعرض خزانتها الحديدية التي كانت بها مجوهراتها من منزلها الواقع بحي السانيا. بعد عملية سطو طالته بعد خروجها وزوجها للتنزه.

على اثر ذلك قام أفراد الفرقة على جناح السرعة بتشكيل دورية والتنقل الى عين المكان إلى جانب وضع حاجز أمني ثابت ومتحرك. حيث وبعد تنشيط عناصر الاستعلامات وتكثيف التحريات تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في القضية.

وفي ظرف قياسي تم توقيفهم واسترجاع الخزانة الحديدية التي تحتوي على كافة المجوهرات المقدرة بحوالي 780غرام. ليتم اقتياد المتهمين الى مقر فرقة الدرك الوطني بالسانيا لاستكمال التحقيقات معهم.