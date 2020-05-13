الايقاع بسارق الهواتف النقالة كان يتنقل برخصة استثنائية خلال الحجر الصحي بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 8 بوهران، من الإيقاع بسارق الهواتف النقالة باستعمال النصب والاحتيال، الحيازة وإستهلاك المخدرات خلال فترات الحجر الصحي.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها ضحايا، تفيد بتعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة على مستوى وسط مدينة وهران، من قبل شخص مجهول الهوية كان على متن سيارة من نوع رونو كليو كومبيس بيضاء اللون، حيث سلبهم هواتفهم باستعمال طرق إحتيالية.

وبعد فتح تحقيقات موسعة تم توقيف المتورط في حدود الساعة 04 صباحا و30 دقيقة بينما كان على متن مركبته يتنقل برخصة إستثنائية تحمل غير هويته ليتم بعد إخضاعه للتفتيش حجز 5 هواتف نقالة ذات علامات مختلفة ملك للضحايا.

وبعد أخذ إذن بتفتيش مسكنه تم ضبط 3 هواتف نقالة أخرى ومبلغ مالي قدر بـ 33 ألف دينار إلى جانب 3 قطع مخدرات.