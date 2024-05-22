الايقاع بشبكة إجرامية تضارب في الصوجا المستوردة بفواتير مزورة بوهران

حجز اكثر من 319 قنطار من المادة مستخرجة من الميناء

تمكنت عناصر عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن فربحة في وهران من الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في المضاربة في الحبوب ومشتقاتها وتحويلها عن مقصدها الاصلي.

العملية النوعية لذات العناصر تمت علي اثر توقيف شاخنة بمقطورة معباة بـ 319.60 قنطار من الصوجا المستوردة علي مستوى الطريق الوطني رقة 13 الرابط بين بلديتي وادي تليلات وارزيو.

بعد التحري عن مصدر ووجهة هذه المادة الاولية تبين انه تم شحنها من إحدى المؤسسات انطلاقا من ميناء وهران وتغيير وجهتها لاعادة تصنيعها واستعمالها في تسمين الدجاج عن طريق فاتورات وهمية.

واسفرت العملية عن توقيف 6 اشخاص تنراوح اعمارهم ما بين 32 و70 سنة مع حجز 319.60قنطار من مادة الصوجا الي جانب حجز ساحنة بمقطورة جهاز اعلام الي وفواتير مزورة