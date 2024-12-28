الايقاع بشبكة إجرامية وحجز 2007 قرص “اكستازي” بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة، تم حجز خلالها 2007 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

العملية تمت استغلالاً لمعلومات، تفيد بنشاط مشبوه لأفراد الشبكة بقطاع الاختصاص لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية. وبعد مراقبة وترصّد نشاط أفراد الشبكة وترصد تحركاتهم ونشاطهم تم توقيف 3 اشخاص. من بينهم امراتين كانوا يتخذون من مساكنهم وكرا لتخزين وترويج هذه السموم.

بعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم توقيف المتورطين وحجز كمية المخدرات الصلبة المقدرة بـ 2007 قرص مهلوس من نوع إكستازي، كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية قدره 40 مليون سنتيم وآخر بالعملة الأجنبية قدره 4520 يورو.

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