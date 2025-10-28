الايقاع بشبكة تُروّج لعمليات إجهاض سرية عبر الفايسبوك بوهران

تمكنت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية داخل شقة مستأجرة ببلدية عين الترك.

تعود تفاصيل القضية إلى رصد أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الإجرام السيبراني صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. تحمل اسما مستعارا هو “طبيبة نساء” كانت صاحبتها تروج لخدمات إجهاض سرية عبر منشورات تستهدف النساء الراغبات في الاجهاض.

وبعد تتبع دقيق واستعمال تقنيات تحري متطورة، تم تحديد هوية صاحبة الحساب وتوقيفها. ليتبين أنها كانت تجري عمليات اجهاض داخل منزل مستأجر مقابل مبالغ مالية. تتراوح بين 40 ألف و60 ألف دينار للعملية الواحدة.

وأسفرت التحريات عن توقيف شخصين آخرين وحجز أدوات ومعدات طبية تستعمل في هذه العمليات إلى جانب وثائق هوية خاصة بعدد من الزبائن.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة. بتهمة التحريض على الإجهاض وممارسة نشاط طبي بطريقة غير قانونية.

