الايقاع بـ6 مهربين ينتمون لشبكة منظمة وحجز 2600 قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 5 بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و65 سنة.

أين يوجد من بينهم شخص محل 4 أوامر بالقبض، تورطوا في تهريب والمتاجرة بمؤثرات عقلية مع حجز قرابة 2600 قرص مهلوس من نوع صاروخ 300 ملغ.

ومبلغ مالي قدر بـ 6.1 مليون سنتيم من عائدات الترويج، 3 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير ومركبتين كانتا تستخدم في النقل والشحن والتخزين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة تنحدر من إحدى الولايات الغربية بصدد إبرام صفقة بيع وشراء المؤثرات العقلية وترويجها بمدينة وهران.

وبعد عملية مراقبة وترصد تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف 5 أشخاص على متن مركبتين كانوا بصدد تسليم المؤثرات العقلية لأصحاب المركبة الثانية من نوع “نيسان”.

والتي تم تخزينها في عجلة النجدة للتمويه وتضليل رجال الأمن كانت مخبأة داخل الصندوق الخلفي لمركبة من نوع داسيا.

ليتم إخضاعهما لعملية تفتيش دقيقة خاصة العجلة محل الشكوك حجز بحوزتهم كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابلين 300 ملغ .

والتي قدرت بقرابة 2600 قرص إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ 3 ملايين سنتيم من عائدات الترويج.

كما تم ضبط بحوزة أحد المشتبه فيهم رخصة سياقة مزورة تحمل هوية أخرى مع صورته الشمسية يستعملها في انتحال الهوية للتملص من قبضة الأمن بحكم انه محل 04 أوامر بالقبض.

ليحولوا إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيقات الأمنية، أين اعترف الأخير بالتهم المنسوبة إليه المتعلقة بانتحال هوية الغير مع التزوير واستعمال المزورة في وثيقة إدارية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتمثلة في استصدار إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش لمسكن احد المشتبه فيهم آخر بأحد الولايات الغربية.

حيث كانت العملية إيجابية حيث تم توقيف شخص آخر وحجز داخل منزله العائلي 2 صفيحتين من المخدرات قدرت بـ 172غرام من الكيف.

بالإضافة الى 3 اسلحة بيضاء من الحجم الكبير (بوشية)، آلة الكترونية لحساب الأوراق النقدية، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 3.1 مليون سنتيم.