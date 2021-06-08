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الايقاع بمروجين بحوزتهم 1162 قرصا مهلوسا بوهران

أخبار الجزائر
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الايقاع بمروجين بحوزتهم 1162 قرصا مهلوسا بوهران
بقلم كريمة سواق

أوقفت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك السانية بوهران شخصين متورطين في المتاجرة وترويج الاقراص المهلوسة تم ضبط بحوزتهما 1162 قرصا مهلوسا.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شبكة اجرامية تقوم بترويج الاقراص المهلوسة على مستوى بلدية أرزيو، حيث وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة بعد مراقبة وترصد لتحركات المشتبه فيهما تم الاطاحة بهما بإحدى قرى بلدية أرزيو.
وقد أسفرت العملية عن توقيف المتهمين َبحوزتهما كيس بلاستيكي اسود بداخله 1162 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين، كيتيل، ترامادول وليريكا ليتم اقتيادهما الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات معهما قبل تقديمهما أمام العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006736

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