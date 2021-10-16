الايليزي: الجرائم التي ارتكبت في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر لاتغتفر للجمهورية

نشرت الرئاسة الفرنسية اليوم بيانا في موقعها الرسمي تحدثت فيه عن مجازر 17 اكتوبر 1961 المرتكبة في حق الجزائريين.

وتضمن بيان الرئاسة الفرنسية اعترافا لماكرون بمسؤولية بلاده عن مجازر 17 أكتوبر ضد الجزائريين في باريس.

كما اكد البيان أن الجرائم والابادة المرتكبة ضد الجزائريين تحت سلطة موريس بابون هي جرائم لاتغتفر للجمهورية.

واكدت بيان الإليزي أن فرنسا تنظر إلى تاريخها بوضوح، وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون أجرى زيارة اليوم إلى موقع حادثة الإبادة بنهر السين