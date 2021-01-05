البابا فرانسيس يعيّن “كوريان ماثيو فايالونكال” سفيرا للفاتيكان بالجزائر

عيّن البابا فرانسيس كوريان ماثيو فايالونكال سفيرا للفاتيكان بالجزائر حسبما ورد في بيان لأسقف الجزائر، بول ديفارج.

وولد كوريان ماثيو فايالونكال بتاريخ 4 أوت 1966 بفادافاتور بالهند و تم تنصيبه كاهنا لأبرشية السريان الملبار لكوتايام سنة 1991.

وكان كوريان ماثيو فايالونكال يتابع في نفس الوقت تكوينا في القانون الكنسي الذي أوصله إلى غاية الدكتوراه.

وفي سنة 1998، دخل الأسقف الهندي إلى المصلحة الدبلوماسية للكرسي الرسولي وعمل في التمثيليات الدبلوماسية للكرسي الرسولي بغينيا وكوريا وجمهورية الدومينيكان وبنغلاديش والمجر ومصر.

وفي 2016، عُين سفيرا للفاتيكان في بابوا غينيا الجديدة وفي جزر سليمان.