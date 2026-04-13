البابا ليون يتبادل هدايا رمزية بجامع الجزائر

تبادل بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، هدايا رمزية مع عميد مسجد جامع الجزائر مؤمون القاسمي، خلال زيارته للمسجد اليوم الإثنين.

وزار بابا الفاتيكان، قاعة الصلاة بمسجد الجزائر الأعظم، كما طاف بمُختلف مرافقه الدينية والثقافية.

وكان في استقبال بابا الفاتيكان عميد مسجد جامع الجزائر مؤمون القاسمي. أين تلقى بابا الفاتيكان الذي كان برفقة أساقفة شروحات حول ما يحتويه الجامع.

ووقّع بابا الفاتيكان على السجِل الذهبي للجامع الأعظم، كما تبادل هدايا رمزية مع عميد مسجد جامع الجزائر.