البابا ليون يحيي الشعب الجزائري على مظاهر اللطف والكرم والاحترام

حيا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر الشعب الجزائري على مظاهر اللطف والكرم، والاحترام الذي أظهره لشخصه وللوفد المرافق له.

وشكر البابا ليون، في تصريح له عقب زيارته إلى الجزائر، الشعب الجزائري على روح التعايش والسلام التي يتمتع بها.

كما أكد أن زيارته الى عنابة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إليه، لأنه يعتبر نفسه ابن القديس أوغستين.

من جهته أثنى بابا الفاتيكان على زيارته إلى جامع الجزائر ويؤكد أنه يمكن للعالم أن يعيش معا في سلام. كما أشاد بزيارته لآثار “هيبون” التي تحمل قيمة رمزية كبيرة وبكتابات القديس “أوغستين” التي تخاطبنا إلى اليوم عن الحوار والسلام والتسامح